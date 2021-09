No has d'esperar cap gran canvi avui. No obstant això, el procés que vas començar fa tres o quatre anys s'accelerarà lleugerament. Estàs canviant els fonaments de la teva identitat, les idees que et fan tenir seguretat en el que ets. La teva família, antecedents i educació ja no compten tant com els teus fonaments espirituals.