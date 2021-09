'FBI' torna a l'octubre

Actualitzada 14/09/2021 a les 07:13

La quarta temporada de la sèrie FBI arribarà a TNT el 7 d’octubre vinent a les 22.05 hores i cada dijous s’estrenarà un nou capítol. La ficció de Dick Wolf, autor de Ley y orden i de les sèries de les franquícies Chicago i FBI, és una de les produccions més consolidades en les audiències nord-americanes, i una de les sèries més vistes a TNT, liderant la seva franja als canals d’entreteniment.FBI segueix els passos dels agents d’elit de l’Oficina Federal d’Investigació a la ciutat de Nova York, que han d’enfrontar-se a casos de terrorisme, crim organitzat i espionatge, entre altres qüestions que suposen una amenaça per a la seguretat del país. Maggie Bell (Missy Peregrym) i OA Zidan (Zeeko Zaki) continuen protagonitzant la sèrie al costat de la resta d’agents, com la parella formada per Stuart Scola (John Boyd) i Tiffany Wallace (Katherine Renee Turner). Jubal Valentine (Jeremy Sisto) continua coordinant els operatius i repartint ordres i consells cada vegada que un nou cas altera el dia a dia de l’equip, al capdavant del qual se situa la capitana Isobel Castille (Alana de la Garza).Dick Wolf és un dels guionistes, productors i showrunners més prolífics i reeixits de la televisió als EUA. Guanyador de dos premis Emmy, ha participat com a guionista en títols mítics com Canción triste de Hill Street i Corrupción en Miami.