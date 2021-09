Pots sentir que hi ha una gran oportunitat esperant per tu, però el teu cap està massa confusa com per aprofitar-se'n. Potser tens por que si acceptes aquesta oferta ara, et perdràs una encara millor després. No triguis! El canvi és progrés. Persegueix les coses que et cridin l'atenció. Aquestes oportunitats no duraran per sempre. Deixa de somiar i comença a fer.