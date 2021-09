Vés amb compte amb sobrepasarte amb el teu sarcasme. Algunes persones es prenen seriosament els teus comentaris. No tothom entén el teu humor. Això podria fer que la comunicació sigui confusa de vegades. Compte les coses com són, sense exageracions ni adorns per fer les coses més sucoses. No et limitis a dir la veritat, digues tota la veritat. Et sentiràs millor sobre la situació.