Hi pot haver algunes preocupacions que et molestin. Potser tens un interès financer o un problema menor de salut. No deixis que això et desanimi. Tens els recursos interns per superar-lo. Encara que l'estat actual de les coses et fa sentir trist, el teu optimisme tornarà aviat. Fins llavors, posa el teu confiança en altres valors, com l'amor, l'amistat i la fe.