Nou curs a Moordale

Actualitzada 09/09/2021 a les 06:45

Sembla que haurem de preparar-nos per a un Moordale completament diferent en la temporada 3 de Sex Education, que Netflix estrena completament el 17 de setembre vinent. La plataforma d’streaming acaba de llançar el primer tràiler oficial del nou lliurament i, com ja avançava un dels últims teasers, l’arribada d’una nova directora al centre no tan sols el trasbalsarà, sinó que canviarà l’ambient d’alliberament sexual i d’autodescobriment adolescent que tant havia caracteritzat l’institut durant les dues anteriors temporades per normes, uniformes i repressió.La principal notícia d’aquesta tercera temporada és, doncs, l’entrada en escena de Hope Haddon (Jemima Kirke), una nova directora amb la ferma determinació d’“encarrilar” l’institut. No obstant això, tot i que els estudiants es veuran obligats a seguir les seves fèrries regles per a l’excel·lència, els joves alumnes de Moordale continuen vivint els seus amors i desamors, experimentant amb el sexe i enfrontant-se als problemes propis d’un adolescent en els nous capítols.En el tràiler també veiem un canviadíssim Otis (Ansa Butterfield) que per fi s’ha atrevit a viure la seva sexualitat sense embuts, però que encara no ha fet les paus amb Maeve (Emma MacKey) després que un malentès acabés amb un missatge sense resposta. A més, la relació entre Eric i Adam està més consolidada i a un pas de ser oficial, mentre que Jackson torna a enamorar-se i la mare d’Otis, Jean, segueix endavant amb el seu inesperat embaràs després de la ruptura amb Jakob.L’elenc principal es manté intacte, però en aquesta nova etapa s’incorporen a més algunes cares noves com Jason Isaacs, en la pell de Peter Groff, o la cantant i compositora Dua Saleh, que debuta per primera vegada com a actriu en la pell de Cal, estudiant de gènere no binari.