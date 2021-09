Torna Laura Lebrel

Actualitzada 07/09/2021 a les 06:45

'INSIDERS', EL NOU 'REALITY' DE NETFLIX

Concursants anònims que no saben que el reality al qual s'han presentat ja s'està gravant. Així és Insiders, l'aposta de Netflix per tornar als programes de telerealitat més purs. Un espai que s'estrenarà pròximament, segons ha detallat la plataforma al FesTVal de Vitòria. "Volem recuperar l'essència dels realities", va apuntar en una roda de premsa el director d'entreteniment de Netflix Espanya, Álvaro Díaz, que va revelar alguns detalls de l'encara misteriós programa. Després d'obrir un procés de selecció massiu per a gent anònima, 12 persones van ser triades i portades "a una fase final de càsting", a un presumpte "estat previ al programa, que tindria lloc a les instal·lacions on havia de tenir lloc el xou". "Aquests concursants, durant una part del dia, eren conscients que se'ls gravava, i durant la resta del dia s'alliberaven dels micròfons i convivien totalment aliens als enregistraments", va detallar el directiu sobre el nou format, en el qual l'actriu Najwa Nimri (format) serà la narradora. "Ens comportem igual quan creiem que ens estan gravant o canviem quan ningú ens veu?", pregunta Nimri al vídeo promocional del programa.

Ja és oficial: María Pujalte tornarà a convertir-se en la divertida inspectora Laura Lebrel al telefilm El misterio del asesinato inesperado, el rodatge del qual està tenint lloc a Madrid fins al 16 de setembre, que recupera la història i els personatges de la sèrie Los misterios de Laura, que es va emetre a La 1 entre el 2009 i el 2014. Des de feia anys els fans demanaven el retorn de la ficció, que ho farà en aquest format.La cinta comptarà amb gran part del repartiment original, com Oriol Tarrasón, Laura Pamplona, Beatriz Carvajal i César Camino, segons un comunicat difós ahir per RTVE. També apareixeran personatges nous als quals donaran vida Raúl Mérida, Joaquín Climent, Carmen Conesa, Carlos Hipólito i Nadia al-Saidi, entre d’altres. Aquest capítol especial, produït per RTVE en col·laboració amb Veranda TV, està dirigit per Pablo Guerrero, amb guió de Javier Holgado i Carlos Vila, els mateixos creadors de la producció original.La pel·lícula comença amb l’assassinat d’Eugenio Ortiz, un antic assessor de la policia i rector universitari, al qual troben mort d’un tret al pit al seu despatx al campus just abans de donar un discurs en una cerimònia de final de curs. No hi ha arma del crim a la vista. Les portes i finestres estan tancades des de dins. I, per descomptat, no hi ha ni rastre de l’assassí.