Aquest és un dia en què una mica d'atenció o reconeixement llargament esperats t'arriben. Has acabat amb els problemes que vas experimentar durant el mes passat i has entrat en un període més tranquil. Els que fa poc només podien criticar-no poden trobar paraules suficients per elogiarte. Pren-te els elogis de debò. No hi ha cap mal en sentir felicitat per un mateix.