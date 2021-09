Cancel·lacions a TVE

Actualitzada 06/09/2021 a les 06:47

Ni Estoy vivo ni El ministerio del tiempo tornaran a TVE, almenys en un futur immediat. No hi ha plans per a cap de les dues, ni acords amb les productores, ni contractes amb els actors, encara que a la televisió pública eviten parlar de cancel·lació i deixen una porta oberta en un horitzó llunyà.La conclusió que les dues produccions estan cancel·lades de facto queda patent després de les paraules de Javier García, subdirector de ficció de TVE, en ser preguntat en la darrera edició del FesTVal. “Són dues sèries per a les quals no tenim un projecte imminent, però és una cosa a la qual ens ve de gust tornar. En parlem com de fons d’armari”, assegurava.Mentre que El ministerio del tiempo va tenir una quarta temporada després d’una llarga aturada, Estoy vivo ha anat encadenant lliuraments amb una certa regularitat i amb la confiança de TVE, malgrat que les seves audiències mai han estat brillants. Especialment evident és el cas de la seva quarta temporada, que va fer una mitjana d’un 5,9% de quota de pantalla i va caure per sota de la barrera del milió d’espectadors (969.000 de mitjana). L’última d’El ministerio del tiempo també va ser la menys vista (1.301.000 espectadors i 8%), si bé totes dues ficcions han tingut un fort seguiment en diferit.TVE es troba en un moment de canvi després del nomenament de José Manuel Pérez Tornero al març com a nou president i la substitució de Fernando López Puig, fins ara responsable de continguts, per Amalia Martínez de Velasco. Per això, García ha assenyalat que “l’estratègia de ficció s’està definint en aquests moments”, si bé les sèries que arribaran pròximament a la pantalla corresponen als plans de l’equip anterior. Ana Tramel. El juego o Parot –vista ja a Amazon Prime Video– són algunes de les estrenes més destacades previstes per als propers mesos.