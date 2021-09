Acció i humor a Netflix

Actualitzada 05/09/2021 a les 06:46

La pel·lícula Alerta roja, un dels títols de Netflix més esperats de 2021, ha presentat aquesta setmana el seu primer tràiler amb Dwayne Johnson, Gal Gadot i Ryan Reynolds encapçalant l’elenc.Aquesta cinta d’acció amb tocs de comèdia gira entorn d’un agent de l’FBI (Johnson) i un esmunyedís estafador (Reynolds), que ideen una estranya aliança per intentar caçar la lladre d’art més buscada i misteriosa del món (Gadot). El primer avançament d’Alerta roja, que s’estrenarà a la plataforma digital el pròxim 12 de novembre, mostra Johnson i Reynolds jugant al gat i el ratolí amb el personatge de Gadot en una persecució per tot el món.El director i guionista d’aquesta pel·lícula és Rawson Marshall Thurber, que ja sabia el que era treballar amb Johnson, ja que tots dos van compartir crèdits a les cintes Un espía y medio (2016) i El rascacielos (2018). “Rawson Marshall Thurber ha lliurat un dinàmic guió que jo i els meus companys i còmplices, Gal Gadot i Ryan Reynolds, estem desitjant rodar”, va afirmar Johnson, que també figura com a productor amb la seva companyia Seven Bucks Productions, quan es va anunciar el projecte l’any 2019. “Admiro l’ambició de Netflix per convertir-se en un dels estudis més grans a tot el món. El seu desenfrenat entusiasme per Alerta roja es correspon igualment amb el seu compromís per entretenir el públic a escala internacional”, va afegir.Johnson, Gadot i Reynolds són tres de les estrelles més populars de Hollywood en aquests moments, i tots ells han estat notícia els últims mesos per les seves pel·lícules més recents. Johnson va triomfar amb la comèdia d’aventures Jungle Cruise, Gadot va donar continuïtat al fenomen Wonder Woman i Ryan Reynolds ha aconseguit un gran èxit amb la mirada humorística al món dels videojocs de Free Guy.