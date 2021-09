No et deixis confondre per la intensa energia del dia. En lloc d'encogerte per por, utilitza-com a combustible per mantenir la força del teu poder intern. El teu ésser interior té una tremenda capacitat d'atracció que pot guiar les masses. No et deixis estancar per la indecisió. Recorda que qualsevol camí que escullis és l'adequat. No t'equivocaràs!