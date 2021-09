Les sèries del mes (II)

Actualitzada 03/09/2021 a les 06:54

Adaptació moderna de la clàssica sèrie sueca d’Ingmar Bergman, aquesta vegada amb Oscar Isaac i Jessica Chastain com a protagonistes, i Hagai Levi (The Affair) com a màxim responsable dels cinc episodis. La trama explora l’amor, l’odi, el desig, la monogàmia, el matrimoni i el divorci a través de la mirada d’una parella nord-americana contemporània.Dels productors de Line of Duty arriba Vigil, aquí amb el subtítol de Conspiración nuclear, un thriller de sis episodis de 60 minuts de durada, que té com a hàbitat un submarí. Suranne Jones i Rose Leslie són les protagonistes d’aquesta intriga que segueix dos detectius, Amy Silva i Kirsten Longrace, una al mar, al submarí HMS Vigil, i l’altra a terra, que han d’investigar la misteriosa mort d’un dels tripulants. El cas aviat transcendeix les parets del submarí i revela una conspiració que amenaça la seguretat nacional britànica.Canadà, 1974. Un tranquil barri residencial. Dues famílies en crisi deixen els seus fills en un campament d’estiu; quan tornen a casa, s’adonen que els seus matrimonis són un complet desastre, no hi ha comunicació, i amb prou feines comparteixen mentides. En una societat en què el divorci és encara inusual, totes dues parelles decideixen convertir-se en els criminals més sanguinaris de la història, el millor al·licient per a les seves avorrides existències.Arriba aquesta curiosa col·lecció de nou curtmetratges que relaten diferents històries d’Star Wars amb l’estil tradicional de l’anime japonès. Cada curt es podrà veure tant amb el repartiment original de veus japoneses com amb el repartiment de veus doblades a l’anglès i a l’espanyol.