Et sents de mal humor últimament? No et preocupis, perquè el teu mal humor no durarà. Aquesta actitud no és pròpia de tu. Els companys de treball han notat el teu canvi de personalitat, però encara et tracten amb consideració i respecte. Tens sort de poder recórrer a una considerable riquesa de bondat i bon karma que has acumulat al llarg dels anys. Els teus amics i éssers estimats consideren teu estat d'ànim com una aberració, que és exactament el que és.