4a Biennal Internacional Andorra l'Andart 21

Actualitzada 05/07/2021 a les 06:42

Les obres exposades als entorns del llac d’Engolasters volen acompanyar el visitant en una reflexió entorn a la por, la solitud i l’aïllament, però també a la relectura de la natura com a refugi i origen.Encamp. Fins al 15 de setembre.Jocs de fusta per a tota la família amb temàtica d'Andorra. La millor manera d'aprendre, mentre ens divertim, història, cultura, geografia i llegendes d'Andorra.Hora: de 17.30 h a 20.30 h.Sant Julià de Lòria.Aquest estiu els restaurants d’Ordino ofereixen menús i plats tradicionals de muntanya per donar a conèixer el nostre patrimoni gastronòmic.. Fins al 24 de juliol.Cicling. Activitats dirigides, gratuïtes i a l’aire lliure.Hora: de 19 a 20 h i de 20.15 a 21.15 h.Encamp.‘FEM ESPORT - MANTENIMENT FÍSIC’Activitat dirigida de gimnàstica per a la gent gran. Hora: 9 h. Plaça de Sant Roc.Sant Julià de Lòria.El talent local brillarà a la plaça amb un format poc convencional. Un quintet compost per Ester Peralba (veu), Efrem Roca (saxo), Jordi Barceló (piano), Xavier Crespo (bateria) i Pere Loewe (baix) estarà acompanyat per les narracions del Josep Maria Ubach presentant cada peça a mode d'història del jazz.Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.Recorregut pels gravats d’Henri de Toulouse-Lautrec en una exquisida exposició que ens transporta a la bohèmia de Montmartre del tombant de segles, on Toulouse-Lautrec va expressar el seu talent captant la força expressiva dels personatges nocturns, les actrius dels cafès cabarets i els artistes circenses.Escaldes-Engordany.Fins al 25 de setembre.MW Museu de l’Electricitat acull l’exposició Dessine-moi l’écologie, creada per l’associació Cartooning For Peace.Encamp. Fins al 31 de desembre.Promogut a Andorra pel Cenma, de l’Institut d’Estudis Andorrans, el projecte transfronterer Floralab (Pirineus Orientals, Arieja, Catalunya i Andorra) té l’objectiu de preservar la flora, visualitzant la relació entre les personesi el territori.Fins al 15 de juliol.Exposició que homenatja el món del circ fent un repàs a la seva història a partir de cartells, gravats, programes, llibres, fotografies i estris d’artista de les diverses disciplines circenses: acrobàcia, funambulisme, trapezi, pallassos i malabars.. Escaldes-Engordany.Fins al 31 d’agost.Exposició d’Enric Aguilar.. Escaldes-Engordany. Fins al 30 de juliol.Us convidem a visitar l’exposició virtual La discoteca de pedra, que hem organitzat per fer valer la recuperació del fons discogràfic de l’antiga Ràdio Andorra.Andorra la Vella.L'exposició Talents amb denominació d’origen: de Rigalt a Puigdengolas disposa d’una selecció de quadres d’artistes catalans que la col·lecció d’art de Crèdit Andorrà ha anat forjant des del 1989. Casas, Urgell, Mir o Meifrèn són alguns dels protagonistes de la mostra.A partir del dia 9 de juny, al web de l’Arxiu Nacional d’Andorra us convidem a visitar l’exposició virtual “Un país, set parròquies. L’Arxiu de les Set Claus” que hem organitzat per celebrar el Dia internacional dels arxius.Andorra la Vella. Fins el 31 de desembre.En aquesta exposició podreu veure més d’una vintena d’originals de l’obra L’Alcazar i de la resta de la producció de Simon Lamouret.La Massana.Fins al 8 d’agost.