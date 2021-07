Un juliol de sèries (II)

Actualitzada 04/07/2021 a les 06:48

Monstruos a la obra (Disney+), 7 de juliol. Sèrie derivada de la pel·lícula animada de Pixar Monstruos S.A., explica la història de Tylor Tuskmon, un jove monstre que es va graduar com el millor de la seva promoció a la Monsters University i que sempre va somiar a convertir-se en espantador, fins que aconsegueix un treball a Monstruos, S.A. i descobreix que espantar està passat de moda i ara el que es porta és fer riure.-El Cid (Amazon Prime Video), 15 de juliol. La segona temporada de la sèrie protagonitzada per Jaime Lorente se situa després de la mort del rei Fernando, quan els seus fills Sancho, Alfonso i García són designats reis de Castella, Lleó i Galícia. Urraca, ara senyora de Zamora, continua movent els fils del poder en l’ombra. Les disputes entre ells transformaran la península Ibèrica en un camp de sagnants batalles.-Schmigadoon (AppleTV), 16 de juliol. Sèrie de comèdia musical sobre una parella de motxillers que s’embarca en un viatge per a revitalitzar la seva relació i descobreix un poble màgic en el qual tots viuen en un estudi d’un musical de la dècada de 1940. Un cop allà, no poden marxar fins que trobin l’“amor veritable”. La primera temporada de la sèrie consta de sis episodis, protagonitzats per Cecily Strong i Keegan-Michael Key.-Power Book III (Starzplay), 18 de juliol. Si la sèrie original, Power, es desenvolupava al Nova York actual dels clubs nocturns i les drogues, aquesta preqüela se situa al sud de Jamaica el 1991, per explicar la majoria d’edat de Kanan Stark, personatge interpretat pel raper 50 Cent en el primer lliurament i ara per Mekai Curtis. Creada i produïda per Courtney A. Kemp en col·laboració amb Curtis 50 Cent Jackson, Power Book III: Raising Kanan aborda temes com la fina línia entre el bé i el mal, la identitat, la vida en el gueto, la violència i l’amistat.