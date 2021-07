És possible que sentis que el romanç et frustra, ja que sembla ser una causa més de tensió que de relaxació. Ningú va dir que l'amor era fàcil, però no té per què ser miserable. La clau és no estressar massa per les coses petites. Has de saber i esperar que algunes coses no van a coincidir amb les teves expectatives. Simplement no tens cap control sobre alguns aspectes d'una relació o sobre l'altra persona per exemple.