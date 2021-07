Un juliol de sèries (I)

Actualitzada 03/07/2021 a les 07:06

Jóvenes altezas, una sèrie de Netflix que busca explotar simultàniament el filó de la reialesa i el de l’adolescència, i Supernormal, amb Miren Ibarguren com a executiva i mare de família en dificultats a Movistar+, són algunes de les estrenes de sèries més destacades del mes de juliol, que també porta noves temporades de produccions ja consolidades.Jóvenes altezas (Neflix), 1 de juliol. Aquesta sèrie adolescent sueca, estrenada dijous passat, explica la història del jove príncep Wilhelm (Edvin Ryding), que és enviat a un internat per haver-se ficat en massa problemes. Allà, lluny de les obligacions reials, té l’oportunitat de conèixer nova gent i conèixer-se a si mateix, fins que un dia es converteix en el següent de la línia successòria de la corona sueca.Supernormal (Movistar+), 9 de juliol. Una comèdia sobre el que significa per a una dona ser cap en un banc d’inversió i tenir una família en el segle XXI. Creada i escrita per Olatz Arroyo i Marta Sánchez i dirigida per Emilio Martínez-Lázaro, consta de sis episodis de 25 minuts. Mirin Ibarguren encarna Patricia, una dona ambiciosa, perfeccionista, intel·ligent i també desbordada per voler ser la millor cap, mare, esposa i germana, encara que això suposi un ritme de vida esbojarrat.The White Lotus (HBO), 12 de juliol. Sàtira social ambientada en un exclusiu centre vacacional hawaià, es tracta d’una sèrie de sis episodis creada per Mike White i protagonitzada per Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge i Alexandra Daddario. La trama se centra en les vacances de diversos hostes de l’hotel durant una setmana mentre es relaxen i rejoveneixen. Cada dia que passa, però, sorgeix una complexitat més fosca que esquerda l’aparent perfecció d’aquest paradís.Sky Rojo (Netflix), 23 de juliol. Adrenalina i acció és el que prometen aquests nous vuit episodis de la sèrie creada per Álex Pina i Esther Martínez Lobato en la qual tres prostitutes decideixen fugir del club en el qual treballen, amb explosives conseqüències. Coral, Wendy i Gina (Verónica Sánchez, Lali Espósito i Yany Prado) buscaran venjança costi el que costi aquesta segona temporada.