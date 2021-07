En general està bastant clar que no tens por de dir-li a la gent el que penses. Potser és hora d'expressar més sobre com et sents. Podria ser que el teu procés mental no funcioni bé avui per haver estat sacsejat per una inesperada situació o persona. Assegura't d'incorporar alguns dels teus instints i emocions al teu reacció a la situació. No confiïs només en el teu cervell per obtenir totes les respostes.