La TV torna als Oscar

MOVISTAR + ESTRENARÀ 'LA FORTUNA' AL SETEMBRE

Movistar+ llançarà una de les seves sèries més ambicioses fins a la data a final d'estiu. Amb una altra aposta d'alta volada com Paraíso encara en marxa, la plataforma acaba d'anunciar que La Fortuna, la primera sèrie d'Alejandro Amenábar, veurà la llum al setembre. Així doncs, es compliran els terminis estimats prèviament, ja que el llançament de la nova ficció estava programat per a la tardor. El mes d'estrena ha estat confirmat amb el primer teaser de la sèrie, que desgrana la seva premissa en tot just un minut. El detonant de La Fortuna és el saqueig del tresor d'un antic vaixell espanyol que es troba en el fons marí. El responsable de l'apropiació indeguda és Frank Wild (Stanley Tucci), un aventurer especialitzat en aquests tripijocs. No obstant això, l'acció no passarà per alt, ja que Álex Ventura (Álvaro Mel), un jove diplomàtic, intentarà recuperar el patrimoni per al seu país i impedir que Wild es quedi amb el botí.

Les pel·lícules que no s’hagin projectat en cinemes podran competir en la pròxima edició dels Oscar mentre continuïn les restriccions per la pandèmia. Per segon any consecutiu, l’Acadèmia de Hollywood renuncia a la norma sagrada i s’obre a l’streaming, tot i que ja ha avançat que té intenció de tornar als requisits anteriors el 2023.La decisió beneficia grans plataformes però contradiu altres organitzacions de Hollywood com el Sindicat d’Actors, que tornarà a exigir que totes les pel·lícules que concursin en els seus premis del 2022 hagin passat pels cinemes. No obstant això, la presència d’una competició internacional en els Oscar fa impossible aquest requisit, ja que són molts els països amb baixos ritmes de vacunació que segueixen afectats pel coronavirus.Tots els membres de l’Acadèmia podran votar en la categoria de millor pel·lícula internacional, que anunciarà una llista de 15 semifinalistes abans de la votació final. Així mateix, a partir d’aquesta edició les cintes preseleccionades a millor pel·lícula seran deu, en lloc d’un nombre variable com fins ara.D’altra banda, la 94 edició dels Oscar només premiarà les pel·lícules estrenades durant un període de deu mesos, des de l’1 de març del 2021 fins al 31 de desembre, ja que l’última cerimònia va incloure cintes estrenades els primers mesos del 2021.