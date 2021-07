Torna Tony Soprano

Actualitzada 01/07/2021 a les 06:40

NOVA TEMPORADA DE 'VALERIA' EL 13 D'AGOST

Netflix ja ha anunciat la data d’estrena de la segona temporada de Valeria, la ficció que adapta la popular saga de novel·les escrita per Elisabet Benavent. Serà el 13 d’agost quan els nous episodis arribin a la plataforma, protagonitzats per Diana Gómez (foto), Silma López, Paula Malia, Teresa Riott, Maxi Iglesias i Ibrahim al-Shami. L’autora dels llibres, que tornarà a fer un cameo, exerceix de productora executiva. En el tràiler, presentat recentment, el grup apareix jugant en un bingo on, en comptes de números, cal encertar frases sobre l’amistat. En aquest nou lliurament, Valeria haurà d’enfrontar-se a un dilema que podria marcar el seu futur com a escriptora: amagar-se darrere d’un pseudònim i viure finalment de la seva professió o renunciar a la publicació de la novel·la i continuar esprement l’inesgotable món dels contractes escombraria. Tot això mentre la seva vida sentimental continua trontollant. Netflix ja ha anunciat la data d’estrena de la segona temporada de Valeria, la ficció que adapta la popular saga de novel·les escrita per Elisabet Benavent. Serà el 13 d’agost quan els nous episodis arribin a la plataforma, protagonitzats per Diana Gómez (foto), Silma López, Paula Malia, Teresa Riott, Maxi Iglesias i Ibrahim al-Shami. L’autora dels llibres, que tornarà a fer un cameo, exerceix de productora executiva. En el tràiler, presentat recentment, el grup apareix jugant en un bingo on, en comptes de números, cal encertar frases sobre l’amistat. En aquest nou lliurament, Valeria haurà d’enfrontar-se a un dilema que podria marcar el seu futur com a escriptora: amagar-se darrere d’un pseudònim i viure finalment de la seva professió o renunciar a la publicació de la novel·la i continuar esprement l’inesgotable món dels contractes escombraria. Tot això mentre la seva vida sentimental continua trontollant.

En l’època dels revivals i els reboots, l’imminent retorn de Los Soprano està movent-se una mica sota el radar, però el primer tràiler de The Many Saints of Newark està donant als fans de la sèrie totes les raons necessàries per mossegar-se les ungles fins al llançament. Gairebé quinze anys després del desenllaç de la ficció original, aquesta pel·lícula viatjarà al passat per mostrar les aventures d’un adolescent Tony Soprano, que ha estat interpretat per Michael Gandolfini, el fill del mateix James Gandolfini.La cinta està ambientada en la dècada dels seixanta, en un moment en el qual Newark es troba en una època de canvi. En aquella era es va forjar la identitat de qui més endavant seria un dels principals caps de la màfia a Nova Jersey, però aquesta part de la història ja la coneixem. El que pretén mostrar The Many Saints of Newark és el brou de cultiu que provocaria els esdeveniments de la sèrie, posant l’accent en personatges com el pare de Tony o el tan reverenciat Dickie Moltisanti.El repartiment de la pel·lícula està completat per Alessandro Nivola, Jon Bernthal, Vera Farmiga, Leslie Odom Jr., Corey Stoll i Ray Liotta. La direcció és a càrrec d’Alan Taylor, mentre que el creador original, David Chase, ha escrit el guió al costat de Lawrence Konner. Als EUA, el film s’estrenarà simultàniament en cines i HBO Max l’1 d’octubre. Aquí, encarà està pendent de confirmar quin serà el canal de distribució.