'CONCERT DE SHUFFLE EXPRESS'

Et convidem a gaudir d’un concert de temes propis i versions de blues tradicional i contemporani amb algunes sorpreses que et faran ballar amb Shuffle Express.Hora: 18.30 h.Restaurant Giberga. La Massana.SORTIDESSortida guiada al Parc Natural Comunal de les Valls del ComapedrosaAndorra Sostenible, amb la col·laboració del Centre d’Interpretació del Comapedrosa, us proposa una sortida guiada al Circuit interpretatiu del Comapedrosa per conèixer un dels tres parcs naturals que tenim a Andorra, el parc natural de les valls del Comapedrosa. Activitat gratuïta. Reserva prèvia obligatòria.Hora: 17.30 h.Circuit interpretatiu del Comapedrosa. La Massana.TALLERSCORONES AMB FLORS SEQUES-FESTIVAL DE LA FLORA DEL PIRINEU A ANDORRAT’agraden les plantes i vols perennitzar-les com a decoració? Vine i aprèn com fer corones amb flors seques de la mà d’E-Naturam.Hora: de les 18 a les 20 h.Parc de la Mola. Escaldes-Engordany.VISITESVisita guiada nocturna a Andorra la Vella: Festival de llum i colorVeniu a gaudir d’Andorra la Vella quan enfosqueix. Un agradable passeig per la parròquia que a aquestes hores es converteix en un festival de llum i color que contribueix a alegrar considerablement els nostres sentits.Hora: 21.30 h.Plaça de la Rotonda. Andorra la Vella.Recorregut pels gravats d’Henri de Toulouse-Lautrec en una exquisida exposició que ens transporta a la bohèmia de Montmartre del tombant de segles, on Toulouse-Lautrec va expressar el seu talent captant la força expressiva dels personatges nocturns, les actrius dels cafès cabarets i els artistes circenses. CAEE. Escaldes-Engordany.Fins al 25 de setembre.MW Museu de l’Electricitat acull l’exposició Dessine-moi l’écologie, creada per l’associació Cartooning For Peace.Encamp. Fins al 31 de desembre.Promogut a Andorra pel Cenma, de l’Institut d’Estudis Andorrans, el projecte transfronterer Floralab (Pirineus Orientals, Arieja, Catalunya i Andorra) té l’objectiu de preservar la flora, visualitzant la relació entre les personesi el territori.Fins al 15 de juliol.'´Últim dia de l'exposició Colors i emocions', de l'artista Ruliski (Michaela Mikloskova). En aquesta exposició no només podrem contemplar sinó que també podrem sentir tot el passat i tot el futur per conèixer encara.Escaldes-EngordanyFins el 30 de juny.Exposició que homenatja el món del circ fent un repàs a la seva història a partir de cartells, gravats, programes, llibres, fotografies i estris d’artista de les diverses disciplines circenses: acrobàcia, funambulisme, trapezi, pallassos i malabars.. Escaldes-Engordany.Fins al 31 d’agost.Exposició d’Enric Aguilar.. Escaldes-Engordany. Fins al 30 de juliol.Us convidem a visitar l’exposició virtual La discoteca de pedra, que hem organitzat per fer valer la recuperació del fons discogràfic de l’antiga Ràdio Andorra.Andorra la Vella.L'exposició Talents amb denominació d’origen: de Rigalt a Puigdengolas disposa d’una selecció de quadres d’artistes catalans que la col·lecció d’art de Crèdit Andorrà ha anat forjant des del 1989. Casas, Urgell, Mir o Meifrèn són alguns dels protagonistes de la mostra.A partir del dia 9 de juny, al web de l’Arxiu Nacional d’Andorra us convidem a visitar l’exposició virtual “Un país, set parròquies. L’Arxiu de les Set Claus” que hem organitzat per celebrar el Dia internacional dels arxius.Andorra la Vella. Fins el 31 de desembre.En aquesta exposició podreu veure més d’una vintena d’originals de l’obra L’Alcazar i de la resta de la producció de Simon Lamouret.La Massana.Fins al 8 d’agost.