No et sorprenguis si les coses no surten avui exactament d'acord a el pla. Esdeveniments inesperats probablement apareguin i alterin el curs d'acció. Tingueu en compte que aquestes interrupcions tenen un lloc en la teva vida i que estan passant per una raó. És possible que no entenguis exactament com o per què, però no passa res. No ho necessites saber. Dóna-li la benvinguda a aquestes noves energies en la teva vida.