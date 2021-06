L'avortament, a debat

Actualitzada 30/06/2021 a les 07:19

Jaume Serra i Susanna Vela tindran l’última paraula de la primera temporada de DiariTV, la televisió per internet del Diari d’Andorra. El secretari general de Demòcrates i la secretària de Sindicatura i consellera general del Partit Socialdemòcrata es posicionaran al plató del Diari sobre les conseqüències institucionals d’una eventual despenalització de l’avortament. El debat, moderat per la periodista Lídia Raventós, es podrà seguir en streaming avui a partir de les vuit del vespre a través de de l’edició digital del Diari d’Andorra www.diariandorra.ad o de la microsite específica www.diariandorra.ad/diaritv.DiariTV va néixer el mes de març amb una aposta per la programació pròpia, els directes d’esdeveniments informatius o el consum a la carta de continguts audiovisuals fets al país. La primera temporada televisiva del programa Parlem-ne, que va inaugurar les emissions, es va cloure dilluns amb l’entrevista al president del grup parlamentari demòcrata, Carles Enseñat. L’espai, presentat per la periodista Pietat Martín Vivas, ha entrevistat catorze representants de la vida política i empresarial.L’altra gran aposta ha estat el programa L’última paraula, amb un format inèdit a la televisió local. Els cara a cara al voltant de temes d’actualitat han tingut de protagonistes el Raonador del Ciutadà i el president de l’Associació de Propietaris amb el lloguer; la ministra de Medi Ambient i el president de l’Associació d’Importadors de Carburants al voltant de la nova taxa; el president de la patronal i el secretari general del sindicat USdA amb les lleis laborals, i les conselleres Mònica Bonell i Judith Salazar amb el sistema electoral.Els dos programes de producció pròpia reprendran les emissions el setembre vinent en una graella que presentarà “alguna novetat”, segons ha apuntat el director general del Diari, Ignasi de Planell. Al llarg de l’estiu es mantindran els directes a través de la web i els continguts consultables a la carta.