El nou 'Doctor Who'?

Actualitzada 29/06/2021 a les 07:24

Jodie Whittaker tindria les hores comptades com a doctora. Des que va assolir el rol protagonista de Doctor Who el 2017, moment en el qual va fer història en convertir-se en la primera dona a comandar la Tardis, l’actriu britànica l’ha encapçalat dues temporades i en té una altra pendent d’estrena. No obstant això, tot apunta que quan finalitzi l’emissió del tretzè lliurament es produirà un nou canvi a la sèrie de la BBC.Els rumors de la marxa de Whittaker fa mesos que circulen i es va arribar a assegurar, fa tan sols dues setmanes, que el canvi es produiria després de l’emissió de dos capítols especials l’any 2022. Segons informa el rotatiu britànic The Sun, el triat per substituir l’actual doctora seria Olly Alexander, el líder de la banda musical Years & Years i protagonista del recent èxit televisiu It’s a Sin.Sempre segons les informacions del citat mitjà, les negociacions entre l’intèrpret i la BBC es trobarien en un estat força avançat. “Passarà. Ell ha hagut d’estar callat sobre aquest tema fins que les negociacions arribin a la seva fi”, apunta una font de la corporació pública britànica. De confirmar-se la implicació en la sèrie, l’actor i cantant es convertiria en el catorzè doctor.Sembla ser que el principal valedor d’Alexander de cara a fer-se amb l’anhelat paper ha estat Russell T. Davies, creador d’It’s a Sin i màxim responsable del reinici de Doctor Who, que es va produir el 2005.