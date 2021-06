Netflix fitxa Spielberg

Actualitzada 28/06/2021 a les 07:27

La companyia de Steven Spielberg, Amblin Partners, acaba de signar un acord amb Netflix per produir diverses pel·lícules a l’any que s’estrenaran a la plataforma de streaming. El contracte suposa un impuls important per al gegant televisiu, però es desenvoluparà de manera paral·lela a l’acord que el cineasta té subscrit amb els estudis Universal per rodar i estrenar projectes de gran pressupost en cinemes.“Des del moment en què vam començar a parlar d’una aliança (amb Netflix), va quedar molt clar que teníem una oportunitat increïble per explicar històries junts i arribar al públic de noves formes”, ha afirmat Spielberg en un comunicat.Des que Roma es va emportar l’Oscar a la millor pel·lícula estrangera, Netflix ha doblat la seva aposta pel cinema i s’ha perfilat com un competidor més per als estudis de Hollywood. Després de l’èxit d’audiència i crítica aconseguit per cintes com Marriage Story, The Irishman i Ma Rainey’s Black Bottom, la plataforma està impulsant la producció de llargmetratges, amb la promesa d’estrenar una cinta a la setmana.La pandèmia ha beneficiat aquesta estratègia, ja que la companyia ha adquirit pel·lícules d’altres estudis com The Trial of Chicago 7, que Paramount no va poder estrenar en cinemes i, després d’una venda d’última hora, es va convertir en un dels èxits més importants de Netflix en l’última temporadaEl nou acord és “per fer pel·lícules de televisió. Amblin manté el seu contracte amb Universal per a pel·lícules de cinema”, ha matisat l’analista Matthew Belloni, antic editor en cap del diari The Hollywood Reporter.Amblin és la responsable d’èxits com Green Book, que va guanyar l’Oscar a la millor pel·lícula el 2019, i 1917, nominada al mateix premi en idèntica categoria l’any següent.