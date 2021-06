Retorn amb venjança

Actualitzada 27/06/2021 a les 07:17

Amb la venjança per bandera i el seu significat de “fer mal a qui te’l va fer”, Coral, Wendy i Gina continuaran el seu viatge en la segona temporada de Sky Rojo (Netflix), però passaran de fugir a perseguir els proxenetes que volien acabar amb elles en el primer lliurament.Netflix acaba de revelar el tràiler oficial d’aquesta segona entrega de la sèrie, que s’estrenarà a nivell mundial el pròxim 23 de juliol i en la qual “l’adrenalina, l’acció i el pulp llatí tornaran a ser els protagonistes” dels nous vuit episodis. “En aquesta temporada veurem Coral, Wendy i Gina més unides que mai. Els papers s’invertiran i ara els caçadors es convertiran en presa: les noies busquen venjar-se costi el que costi. Romeo, Moisés i Christian continuen intentant atrapar-les, però, al contrari que elles, comencen a tenir diferències i la seva lleialtat comença a ressentir-se”, ha apuntat la plataforma en un comunicat.Produïda per Vancouver Media, Sky Rojo es va estrenar al març i porta la signatura dels creadors de l’exitosa ficció La casa de papel, Álex Pina i Esther Martínez Lobato. Explica la història de tres prostitutes (interpretades per Verónica Sánchez, Lali Espósito i Yany Prado), que fugen del club en el qual malvivien després de deixar el seu proxeneta greument ferit.L’espanyola, l’argentina i la cubana emprenen un viatge per carretera sabent que, després del que han fet, la seva vida perilla. Amb diversos delictes greus a les seves espatlles, no poden acudir a la policia, mentre tres sicaris els trepitgen els talons.També protagonitzen Sky Rojo Asier Etxeandia, que interpreta l’amo del prostíbul, i Miguel Ángel Silvestre i Enric Auquer, dos germans a sou del proxeneta que persegueixen les tres dones, i que en aquesta segona temporada es veuran, en canvi, acorralats per elles.