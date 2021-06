Els últims mesos han estat molt difícils i hi ha la gran probabilitat que no et sentis competent per enfrontar-te als desafiaments. Si has estat anhelant modificar alguna cosa en la teva vida diària, fes-ho ara. Ha arribat l'hora de fer canvis concrets. Independentment de si el canvi que busques és a casa oa la feina, o si és físic o emocional, no tinguis por de canviar radicalment la teva vida.