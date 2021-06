'The Crown' creix

Actualitzada 26/06/2021 a les 07:09

Després del tancament generacional que va suposar l’emissió de la quarta temporada de The Crown, la ficció de Netflix s’enfronta al seu desenllaç. La cinquena i sisena temporades posaran el fermall d’or a aquesta recreació de la història de la corona britànica, i amb l’arribada dels anys 90 apareixeran nous personatges que es van relacionar amb la reialesa en aquella època.Un dels més destacats va ser el primer ministre John Major, que ja té qui l’interpreti. Jonny Lee Miller ha estat triat per donar vida al representant del govern i líder del partit conservador des de l’any 1990 al 1997, i succeirà així Margaret Thatcher. És més, Major va ser responsable d’Hisenda i de la secretaria d’afers exteriors entre els anys 1987 i 1990, una de les persones de confiança de la Dama de Ferro.Jonny Lee Miller és àmpliament conegut per haver interpretat Sherlock Holmes a Elementary, la ficció de CBS que va estar set temporades en emissió, de 2012 a 2019. A més, el britànic també ha participat en sèries com Dexter o Eli Stone i pel·lícules com T2: Trainspotting o Ombres tenebroses.Amb el seu fitxatge per The Crown, l’actor compartirà gran part de les seves trames amb Imelda Staunton, que donarà vida a la reina Isabel II en aquesta fase final de la sèrie. Cal recordar que el personatge ja ha estat interpretat per Dolores Umbridge i Olivia Colman.