Pots sentir-te com si et estiguessis enfonsant en un remolí emocional. Vés amb compte amb suposar que les coses són teves, quan en realitat no ho són. És important no acusar a algú de robar quan no tens fets que donin suport a aquesta afirmació. Mantenir les coses en equilibri pot ser difícil per la gran quantitat de sensibilitat emocional que hi ha en l'aire en aquest moment.