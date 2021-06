‘VIBRAND EN CLAU DE SOUL’

Actualitzada 25/06/2021 a les 06:55

Et convidem a gaudir d’un concert de soul, funk, R&B, jazz, swing, reggae i bossa nova, amb cançons dels teus artistes preferits. Un viatge que neix del soul i explora diferents estils musicals i en què podràs gaudir de les cançons que més t’agraden d’una manera sorprenent! Hora: 20 h.Escaldes-Engordany.20 h: repic de campanes i començament de festa.21 a 24 h: grup de versions The Soundset Band, a la plaça Sant Miquel.Encamp.L’artista Judit Rodrigo presentarà la seva interpretació a la zona de la glorieta del Prat Gran de la Massana. Tot seguit, els més menuts podran assistir a l’espectacle Els somni de la Terra, a càrrec d’Anna Frases, de la Moixera. Hora: 18 h.La Massana.Espectacle Monstres a càrrec de la Cia. Riguel Multidisciplinar. Hora: 19 h.. Sant Julià de Lòria.Aquest estiu els restaurants d’Ordino ofereixen menús i plats tradicionals de muntanya per donar a conèixer el patrimoni gastronòmic. Parròquia d’Ordino.MW Museu de l’Electricitat acull l’exposició Dessine-moi l’écologie, creada per l’associació Cartooning For Peace.Encamp. Fins al 31 de desembre.Promogut a Andorra pel Cenma, de l’Institut d’Estudis Andorrans, el projecte transfronterer Floralab (Pirineus Orientals, Arieja, Catalunya i Andorra) té l’objectiu de preservar la flora, visualitzant la relació entre les personesi el territori.Fins al 15 de juliol.'Colors i emocions', de l'artista Ruliski (Michaela Mikloskova). En aquesta exposició no només podrem contemplar sinó que també podrem sentir tot el passat i tot el futur per conèixer encara.Escaldes-EngordanyFins el 30 de juny.Exposició que homenatja el món del circ fent un repàs a la seva història a partir de cartells, gravats, programes, llibres, fotografies i estris d’artista de les diverses disciplines circenses: acrobàcia, funambulisme, trapezi, pallassos i malabars.. Escaldes-Engordany.Fins al 31 d’agost.Exposició d’Enric Aguilar.. Escaldes-Engordany. Fins al 30 de juliol.Us convidem a visitar l’exposició virtual La discoteca de pedra, que hem organitzat per fer valer la recuperació del fons discogràfic de l’antiga Ràdio Andorra.Andorra la Vella.L'exposició Talents amb denominació d’origen: de Rigalt a Puigdengolas disposa d’una selecció de quadres d’artistes catalans que la col·lecció d’art de Crèdit Andorrà ha anat forjant des del 1989. Casas, Urgell, Mir o Meifrèn són alguns dels protagonistes de la mostra.A partir del dia 9 de juny, al web de l’Arxiu Nacional d’Andorra us convidem a visitar l’exposició virtual “Un país, set parròquies. L’Arxiu de les Set Claus” que hem organitzat per celebrar el Dia internacional dels arxius.Andorra la Vella. Fins el 31 de desembre.En aquesta exposició podreu veure més d’una vintena d’originals de l’obra L’Alcazar i de la resta de la producció de Simon Lamouret.La Massana.Fins al 8 d’agost.