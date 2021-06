Pots haver tingut dificultats per llançar projectes personals a llarg termini últimament. Avui és un punt crític de partida cap a l'assoliment de les teves metes. Potser hi ha hagut alguna confusió o retard en aquesta àrea. Descobriràs que les coses s'estan aclarint molt més de sobte. Avança en els projectes que has posposat perquè et resultaven massa frustrants.