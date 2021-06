Amor (molt) cec

Actualitzada 25/06/2021 a les 06:53

'TIERRA AMARGA', NOVA FICCIÓ TURCA A ANTENA 3





Antena 3 escalfa motors per a l'estrena de Tierra amarga (Bir Zamanlar Çukurova), la pròxima sèrie turca que aterrarà en el seu prime time "molt aviat", en substitució de Mujer, que ja s'acosta al desenllaç. La cadena ha compartit ara el primer tràiler. Definida com la major superproducció turca de l'última dècada, la sèrie s'ha convertit en "fenomen" al seu país d'origen i ja s'ha exportat a més de trenta a tot el món. Compta amb tres temporades, que s'han emès entre el setembre del 2018 i l'actualitat al canal turc ATV. Països com l'Argentina, el Canadà, Hongria, Alemanya i Xile ja l'han emès fins al moment.Ambientada als anys setanta, Tierra amarga explica la història d'amor i de lluita contra les adversitats per part dels dos protagonistes: Züleyha i Yilmaz. Aquesta parella tenen una plàcida vida a Istanbul fins que un intent d'abús sexual i un crim destrossen la seva existència per sempre.

Dins del catàleg de Netflix ja podem trobar-nos amb realities d’allò més variats. Per exemple, si ens agrada l’estratègia i som fans de Gran Hermano, podem gaudir de The Circle. D’altra banda, si volem comprovar com un grup d’ardents joves desafia la seva pròpia força de voluntat, tenim Too Hot To Handle. Sigui com sigui, és clar que aquest tipus de contingut té molt bona acollida a la plataforma, i és per aquesta raó que Netflix estrena el 21 de juliol la seva nova aposta: Sexy Beasts.El programa, que es podria resumir en la curiosa miscel·lània de Mask Singer amb First Dates, presenta una sèrie de protagonistes que estaran caracteritzats com a animals o com a personatges de ficció. Gràcies a aquestes (gairebé pertorbadores) disfresses, els concursants no podran veure l’aparença real de les seves cites i hauran de triar la persona amb la qual més han connectat sense tenir en compte l’atractiu físic.Concretament, a cada participant se li concertarà una sèrie de cites amb tres possibles parelles. Totes elles assistiran a cada trobada disfressades, per la qual cosa els concursants hauran de guiar-se únicament per la possible química que existeixi entre ells a mesura que van coneixent-se.Pel que es pot veure al tràiler, la primera edició de Sexy Beasts a Netflix tindrà un dofí, un os panda, un marcià, un diable i fins i tot un espantaocells entre els participants. La primera temporada consta de sis episodis.