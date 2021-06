Triomf de 'Patria'

Actualitzada 24/06/2021 a les 06:53

GLENN CLOSE S'UNEIX A 'TEHERAN'

L’actriu Glenn Close ha fitxat per Apple TV+ per unir-se a la segona temporada de Teheran. Concretament, interpretarà Marjan Montazeri, una dona britànica que viu a la ciutat que dona títol a la ficció, ha informat la plataforma en un comunicat. Teheran és un thriller d’espionatge creat i escrit per Moshe Zonder i Omri Shenhar, que explica la història de l’agent del Mossad Tamar Rabinyan. La protagonista s’embarca d’incògnit en una perillosa missió a Teheran, que la posa a ella i a tots els que l’envolten en greu perill.



La XXVI edició dels premis Zapping va guardonar dimarts passat a la nit Patria (HBO) com a millor sèrie, i Abel Folk i Ángela Molina com a millor interpretació masculina i femenina, respectivament, pels papers a La valla (Antena 3). Helena Garcia Melero va rebre el premi a la millor presentadora (Tot es mou, de TV3) i El cazador (TVE) va ser distingit com a millor programa d’entreteniment de la temporada. Els guardons, concedits per l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalu­nya es van lliurar presencialment al CaixaForum de Barcelona.La sèrie coproduïda per TV3 La fossa no va estar de sort, ja que no va rebre cap dels guardons als quals optava, entre els quals els de millor sèrie i els dels dos intèrprets protagonistes, Nausicaa Bonnín i Sergio Caballero. El jurat es va decantar per l’adaptació televisiva de la novel·la de Fernando Aramburu.En l’apartat de televisions locals, Betevé es va imposar a Lleida TV i Canal SET amb el seu format historicodivulgatiu Va passar aquí, coproduït amb Visiona TV. Els guardons també van premiar la millor iniciativa a la xarxa i en aquest apartat van distingir l’espai del periodista Ángel Martín Informativo matinal para ahorrar tiempo, que ofereix un resum de les notícies més importants del dia en dos minuts al seu perfil de Twitter.