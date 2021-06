Les coses segurament es posaran intenses per a tu avui. Et arribarà una gran quantitat d'informació però no tota serà necessàriament bona. Sembla que algú està posant un obstacle en el teu camí, el que fa difícil que puguis avançar. No deixis que això et detingui. Fes servir la teva capacitat creativa i la teva naturalesa decidida per trobar maneres d'evitar els obstacles. Experiències com aquesta simplement et faran més fort.