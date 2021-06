L'obra de Toulouse-Lautrec aterra al Centre d'Art Escaldes

Actualitzada 24/06/2021 a les 13:01

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany acollirà fins el 25 de setembre l’exposició “Toulouse-Lautrec, l’artista irreverent”. Un recorregut per alguns dels gravats de l’artista francès conegut per a ser un gran observador de la vida nocturna parisina i bohèmia del barri de Montmartre de finals del segle XIX. “Avui tornem a afirmar el nostre compromís amb la cultura. Volíem apostar per un artista de renom” ha destacat la cònsol major d’Escaldes, Rosa Gili durant la presentació de l’acte. “És una figura que es mou en un món molt canviant, com el nostre” ha apuntat Rosa Perales, comissària de l’exposició per a fer el lligam de l’artista amb el present.

Toulouse-Lautre és un artista amb un gran llegar artístic i publicitari que va esdevenir famós a partir de la cartelleria de Moulin Rouge. Aquesta mostra fa un repàs dels grans temes del pintor com el cabaret, el món de l’espectacle, els ambients marginals. el circ, els caballs i, sobretot, la figura de la dona, per qui sentia una gran fascinació.

El Centre d’Art ha programat una sèria d’activitats complementàries a l’exposició com visites nocturnes, un tast d’absenta, activitats infantils i una visita amb clau de gènere.