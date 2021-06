Comiat abans d'hora

Actualitzada 23/06/2021 a les 07:04

ATRESMEDIA JA RODA L'ADAPTACIÓ DE 'MADRE'

El grup Atresmedia ha iniciat el rodatge de la seva segona adaptació d'un fenomen turc. Després de l'experiència amb l'Alba interpretada per Elena Rivera per adaptar Fatmagül, l'empresa de comunicació ha anunciat que acaben de començar els enregistraments d'Heridas, que és com es dirà definitivament a Espanya l'adaptació de la sèrie Madre. El grup ja ha revelat que l'actriu Adriana Ugarte (foto) en serà la protagonista principal, que la jove Cosette Silguero interpretarà la seva filla i que María León encarnarà la mare biològica de la nena. Ara, la pròxima sèrie per al prime time d'Antena 3, que també podrà veure's a Atresplayer Premium, ha revelat el seu repartiment complet. Així, a les tres actrius principals se sumen Javier Collado, Elisabet Gelabert, Sonia Almarcha, Pau Durá, Xoán Fórneas i Iván Marcos, entre d'altres. La primera temporada tindrà 13 capítols de 50 minuts de durada.

La sèrie Reyes de la noche, que s’emmarca en la lluita per l’audiència dels líders de la ràdio esportiva a l’Espanya dels vuitanta i noranta, no tindrà una segona temporada com s’havia anunciat prèviament, segons van confirmar ahir fonts de Movistar+.La producció, protagonitzada per Javier Gutiérrez i Miki Esparbé i inspirada (sense el seu consentiment ni participació en el projecte) en la rivalitat entre els periodistes esportius José María García i José Ramón de la Morena, havia anunciat que tindria una continuació, però finalment la plataforma ha decidit no seguir amb el projecte.La sèrie, produïda per Zeta Studios i creada per Cristóbal Garrido i Adolfo Valor, es va estrenar el 14 de maig passat i va despertar certa polèmica per l’al·lusió als personatges, encara que en tot moment els seus creadors van deixar clar que era una ficció.El guanyador de dos premis Goya Javier Gutiérrez interpreta Francisco Javier Maldonado, conegut com a Paco, el Cóndor, el periodista més respectat de les ones, mentre que Miki Esparbé és Jota, la seva mà dreta, qui dona un cop sobre la taula i intenta fer ombra al mestre.Malgrat que el final de la sèrie queda obert i se suggereix que podria continuar, finalment els sis capítols de trenta minuts han estat suficients, per a Movistar+, per recrear una de les èpoques més salvatges de la ràdio espa­nyola.