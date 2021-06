Sorpresa a Netflix

Actualitzada 22/06/2021 a les 07:06

'RICK AND MORTY' ESTRENA EN OBERT

En l'era de les plataformes d'streaming, ens hem acostumat a desemborsar una quota mensual per accedir a immensos catàlegs, però Adult Swim s'ha saltat aquesta barrera per oferir el retorn de Rick and Morty totalment gratis. El segment adult de Cartoon Network ha apostat per llançar el primer episodi de la cinquena temporada de l'èxit animat a través de YouTube. Així doncs, aquest retorn, que porta com a títol Mort Dinner Rick Andre, es pot veure sense cost addicional i amb subtítols en anglès. Això sí, qui prefereixi veure l'episodi doblat podrà fer-ho a través de TNT i HBO, que des d'ahir acullen aquest retorn, tot just 24 hores després de la seva emissió als Estats Units. La cinquena temporada de Rick and Morty comptarà amb deu episodis que, afortunadament, no s'han fet de pregar tant com els de la quarta, que es van llançar després de pràcticament dos anys de sequera.

Les sèries nòrdiques han estat una de les grans apostes de Netflix. De Borgen a Ragnarok, els subscriptors de la plataforma han demostrat el gust per les trames situades al nord d’Europa. Ara, el thriller de ciència-ficció islandès Katla ha estat l’últim a triomfar. Una producció que s’ha comparat amb l’alema­nya Dark i la danesa The Rain, dos reeixits precedents.Katla està ambientada una vegada més en les conseqüències esdevingudes després d’un desastre natural, en aquest cas l’erupció d’un volcà subglacial. Aquesta tragèdia provoca que alguns elements prehistòrics emergeixin i una sèrie de successos estranys comencin a passar als voltants. Tot plegat fa que un vulcanòleg de Reykjavík es traslladi al lloc per veure què succeeix.Els elements sobrenaturals a la localitat de Vik s’incrementaran especialment amb la desaparició d’Ása i la seva sobtada aparició un any després. La jove apareixerà nua i coberta d’una estranya substància, dinamitant una sèrie d’esdeveniments sobrenaturals.La ficció ha estat creada per Baltasar Kormákur (Borgen) i Sigurjón Kjartansson, i rep el nom del volcà Katla, un dels més potents del sud d’Islàndia. Des de l’any 930, el volcà ha tingut fins a 16 erupcions. L’última va ser en 1918 i va provocar estralls pels perillosos contactes produïts entre les erupcions volcàniques i les glaceres.