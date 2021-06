Tirant de nostàlgia

Actualitzada 21/06/2021 a les 06:53

La nostàlgia és un filó que pot presentar-se en tota mena de produccions, i del qual HBO Max està prenent bona nota a l’hora d’afermar-se com a servei d’streaming. Aquest sentiment tan lucratiu ha donat peu a iniciatives com la reunió d’El ala oeste de la Casa Blanca, El príncipe de Bel-Air i, sobretot, Friends, un dels grans èxits de la plataforma de Warner des que va iniciar la seva singladura. Més enllà d’aquestes reunions, els reboots o revivals mai han deixat d’estar a l’ordre del dia, com demostra el pròxim retorn de Sexo en Nueva York, i ara un intent de ressuscitar Primos lejanos, la recordada sèrie emesa entre 1986 i 1993.Protagonitzada per Mark Linn-Baker i Bronson Pichot en el paper de dos parents que havien d’aprendre a conviure, la nova sèrie de la qual es fan ressò mitjans com Deadline no els conservarà com a protagonistes, perquè es tracta d’un reboot femení. Perfect Strangers (el seu títol original en anglès) segueix així el camí de Padres forzosos (reconvertida en Madres forzosas) per substituir als protagonistes per dones i presentar una nova història. En aquest cas, la sèrie està desenvolupada per Warner al costat de Robert L. Boyett (un dels creadors de la sèrie original) i Robin Thede, que exerceix tant de showrunner com d’actriu protagonista.Thede és coneguda als EUA per la comèdia A Black Lady Sketch Show, i a Perfect Strangers interpretarà Deja. La protagonista descobreix que Poppy (London Hughes) és la seva germanastra quan totes dues hereten el mateix apartament a Brooklyn. Encara que no puguin ser més diferents, Deja i Poppy hauran d’aprendre a viure juntes, i es converteix així la seva relació en la trama troncal de la sèrie. La nova Perfect Strangers inclou episodis de mitja hora i es troba en fase molt prematura de producció, sense que HBO Max hagi tantejat una data d’estrena.