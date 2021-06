No et conformes amb les entremaliadures de ningú. El teu temps és massa valuós i la teva energia massa poderosa com per malbaratar-en aquells que et veuen com una amistat només en els bons temps o com una crossa emocional. Concentra't en els teus propis problemes. Si algú té una història trista, digues-li exactament el que penses. No hi ha necessitat d'omplir la pura veritat amb aire només per fer que l'altra persona se senti bé.