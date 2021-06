Hi ha un excel·lent dia a l'horitzó. Si sents que et acorralen les pors o incerteses en la teva vida amorosa, el dia que t'espera et donarà el coratge de discutir aquests assumptes amb la teva parella. Fins i tot si es requereixen més temps per arreglar les coses del tot, has de fer bon ús dels clars canals de comunicació actuals. No et decepcionarás (ni tampoc la teva parella).