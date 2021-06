De 'podcast' a sèrie

Actualitzada 18/06/2021 a les 06:03

'TRUTH BE TOLD' TORNA EL 20 D'AGOST

Poppy Parnell té un nou misteri entre mans en la segona temporada de Truth Be Told, que arribarà a Apple TV el 20 d’agost vinent. La periodista encarnada per Octavia Spencer (foto) tornarà amb un cas que la tocarà molt de prop, ja que en l’epicentre hi ha la seva amiga de la infància Micah Keith, una magnat dels mitjans de comunicació que posa a prova el vincle que les uneix. El nou personatge està interpretat per Kate Hudson, que salta a la televisió amb el seu primer rol protagonista en una sèrie. Així doncs, l’actriu substitueix Lizzy Caplan i Aaron Paul, els coprotagonistes del primer lliurament, la trama del qual va quedar dictada per a sentència. La tanda d’episodis que està per arribar centrarà l’atenció en un misteri totalment diferent, encara que el nexe d’unió serà la fascinació de la societat nord-americana per les històries de true crime, que tant s’han popularitzat en els últims anys. Poppy Parnell té un nou misteri entre mans en la segona temporada de Truth Be Told, que arribarà a Apple TV el 20 d’agost vinent. La periodista encarnada per Octavia Spencer (foto) tornarà amb un cas que la tocarà molt de prop, ja que en l’epicentre hi ha la seva amiga de la infància Micah Keith, una magnat dels mitjans de comunicació que posa a prova el vincle que les uneix. El nou personatge està interpretat per Kate Hudson, que salta a la televisió amb el seu primer rol protagonista en una sèrie. Així doncs, l’actriu substitueix Lizzy Caplan i Aaron Paul, els coprotagonistes del primer lliurament, la trama del qual va quedar dictada per a sentència. La tanda d’episodis que està per arribar centrarà l’atenció en un misteri totalment diferent, encara que el nexe d’unió serà la fascinació de la societat nord-americana per les històries de true crime, que tant s’han popularitzat en els últims anys.

Isabel Peña, Rafael Cobos, Alberto Marini, Isa Campo i Fran Araújo, cinc dels grans guionistes espanyols del moment, seran els encarregats d’escriure la nova sèrie de Movistar+ inspirada en el podcast de ciència-ficció El gran apagón, que es començarà a rodar a la tardor. Aquest podcast creat per José A. Pérez Ledo i produït per Podium Podcast s’ha convertit en un fenomen del gènere amb 6,5 milions de descàrregues, segons destaca un comunicat de la plataforma audiovisual.Una tempesta solar de conseqüències catastròfiques en la tecnologia de tot el planeta serà el punt de connexió de les cinc històries autoconclusives que compondran la sèrie. Aquestes cinc mirades creatives reuneixen una sèrie de premis de cinema i televisió que aporten major prestigi i expectació davant la nova proposta, el productor executiu de la qual serà Araújo per a una producció de Buendía Estudios.Isabel Peña va rebre el Goya a millor guió per El reino, el Feroz, a millor sèrie per Antidisturbios o la Concha de Plata del Festival de Sant Sebastià per Que Dios nos perdone. Cobos, de la seva banda, va obtenir dos Goya a millor guió per El hombre de las mil caras i La isla mínima. Marini va guanyar el Gaudí al millor guió per Mientras duermes, i Camp i Araújo, la Concha d’Or per Entre dos aguas i el Gaudí pel guió de La próxima piel.