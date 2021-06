Terror molt real

Actualitzada 17/06/2021 a les 06:12

'THE BLACKLIST' PERD MEGAN BOONE

The Blacklist li queden amb prou feines un parell d'episodis per tancar la vuitena temporada, però els responsables tenien preparada una gran sorpresa per a la recta final. Megan Boone, una de les protagonistes principals, abandonarà el longeu drama d'NBC –que aquí es pot veure a través de Netflix–, després de vuit temporades. Boone s'acomiadarà del paper d'Elizabeth Keen en l'últim episodi de la temporada, que s'emetrà als Estats Units el 23 de juny vinent. La decisió s'hauria pres fa força temps, molt abans que s'anunciés la renovació de la ficció per a un novè lliurament, per la qual cosa els guionistes han tingut mesos per preparar l'últim arc argumental de Liz. La ficció d'NBC perdrà així una peça que, fins a aquesta temporada, semblava imprescindible. La primera pista la van donar després de l'última aturada nadalenca, quan l'actriu es va absentar durant nou episodis seguits.

yan Murphy està en plena preproducció del seu nou projecte per a Netflix. El prolífic creatiu recorrerà de nou al format limitat per tirar endavant The Watcher, una minisèrie basada en uns aterridors fets reals que han estat convertits en guió pel mateix Murphy i un dels seus col·laboradors de confiança, Ian Brennan (Glee, Ratched).El nou projecte arrencarà el rodatge a la tardor i comptarà amb un tàndem protagonista d’excepció. Com avança Deadline, Naomi Watts i Bobby Cannavale s’han posat al capdavant del repartiment, donant vida a un feliç matrimoni que rep l’amenaça d’un assetjador res més traslladar-se a la casa dels seus somnis.Per estrany que sembli, aquesta premissa està inspirada en un cas esdevingut a Nova Jersey el 2014. Una parella va comprar una casa centenària, però les amenaces d’un anònim, que signava com The Watcher i assegurava haver vigilat l’immoble durant dècades, els va obligar a vendre la llar. Netflix es va interessar pel succés el 2018 amb la intenció de convertir-lo en pel·lícula, però finalment el projecte tindrà un altre format.Tant Watts com Cannavale són habituals de la petita pantalla. Watts va protagonitzar Gypsy el 2017 i des de llavors l’hem vist en altres produccions. Cannavale no ha parat d’encadenar projectes, des de Master of None fins a Nine Perfect Strangers.