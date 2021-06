Rodatge en marxa

Actualitzada 15/06/2021 a les 07:28

Sarah Jessica Parker ha publicat al seu Instagram les primeres imatges del rodatge del revival de Sexo en Nueva York, confirmant així que ja han començat els enregistraments. A les fotos es pot veure també Cynthia Nixon i Kristin Davis. Aquest retrobament està produït per HBO Max, també responsable de Friends: The Reunion, i porta per títol And Just Like That...La ficció compta amb el retorn de tres de les protagonistes, Carrie, Charlotte i Miranda, però també es notarà la gran absència de Kim Cattrall com a Samantha. And Just Like That... s’encarrega de narrar la vida de les tres amigues després del final de la sèrie anterior, i introduir de nou els espectadors en les seves aventures i desventures, aquesta vegada amb les amigues ja a la cinquantena. A més, també comptarà amb nous personatges.També s’ha confirmat el retorn d’altres actors indispensables de la sèrie, com David Eigenberg i Evan Handler, que interpreten Steve Brady i Harry Goldenblatt, un dels interessos amorosos de Miranda i Charlotte. Així mateix, es podrà veure novament Willie Garson (Stanford Blatch) i Mario Cantone (Anthony Marentino), una de les parelles més estimades de la sèrie. Entre els nous papers hi ha el de Che Diaz, interpretada per Sara Ramirez, el primer personatge no binari d’aquesta ficció.