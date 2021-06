Colors i emocions

Actualitzada 15/06/2021 a les 07:31

Joan Pujol farà una conferència adreçada a tot el públic a les instal·lacions de la biblioteca del Pas de la Casa. L’aforament és limitat i cal reservar plaça.Hora: 18 h.Pas de la Casa.Veniu a gaudir d’Andorra la Vella quan enfosqueix. Un agradable passeig per la parròquia que a aquestes hores es converteix en un festival de llum i color que contribueix a alegrar considerablement els nostres sentits.Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.En aquesta exposició podreu veure més d’una vintena d’originals de l’obra L’Alcazar i de la resta de la producció de Simon Lamouret.La Massana.MW Museu de l’Electricitat acull l’exposició Dessine-moi l’écologie, creada per l’associació Cartooning For Peace.Encamp.Fins al 31 de desembre.Les associacions culturals i de residents del país fa més d’un any que estan allunyades dels assajos, els escenaris i els carrers, però no abaixen els braços. Tornarem! és un crit d’esperança de les persones que integren aquestes entitats a través d’un recull d’imatges de gran format.Andorra la Vella.Fins al 15 de juny.Exposició que homenatja el món del circ fent un repàs a la seva història a partir de cartells, gravats, programes, llibres, fotografies i estris d’artista de les diverses disciplines circenses: acrobàcia, funambulisme, trapezi, pallassos i malabars.. Escaldes-Engordany.Fins al 31 d’agost.Mostra els treballs dels infants que assisteixen als tallers d’arts plàstiques del comú d’Escaldes-Engordany. També s’exposen les obres dels alumnes que assisteixen al taller de tècniques d’art impartit per Mercè Ciaurriz.Escaldes-Engordany.Fins al 19 de juny.Exposició bibliogràfica sobre llibres rars i curiosos que parlen d’Andorra.Encamp.Fins al 20 de juny.programa de cooperació transfronterera de la Unió Europea, l’Interreg #Poctefa (Programa operatiu de cooperació territorial entre Espanya, França i Andorra).Encamp.Fins al 15 de juliol del 2021.Exposició d’Enric Aguilar. Horaris de dilluns a divendres d’11 h a 13.30 h i de 15.30 h a 19 h. Dissabtes, amb cita prèvia.Us convidem a visitar l’exposició virtual La discoteca de pedra, que hem organitzat per fer valer la recuperació del fons discogràfic de l’antiga Ràdio Andorra.Andorra la Vella.L'exposició Talents amb denominació d’origen: de Rigalt a Puigdengolas disposa d’una selecció de quadres d’artistes catalans que la col·lecció d’art de Crèdit Andorrà ha anat forjant des del 1989. Casas, Urgell, Mir o Meifrèn són alguns dels protagonistes de la mostra.Escaldes-Engordany.