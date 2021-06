Desenllaç a la vista

Actualitzada 12/06/2021 a les 07:49

The Walking Dead, una de les sèries més aclamades i populars dels últims anys, s’acosta a la seva fi. L’onzena temporada serà la que posi el punt final a una història que va començar el 2010 i que va revifar el fenomen zombi. L’últim lliurament de la ficció original d’AMC s’estrenarà l’agost vinent i es dividirà en tres volums de vuit episodis cadascun, expandint d’aquesta manera el nombre amb relació a la resta de temporades.Entertainment Weekly ha llançat les primeres imatges de la temporada 11, en les quals es poden veure alguns dels protagonistes, com ara Carol (Melissa McBride), Negan (Jeffrey Dean Morgan), Rosita (Christian Serratos) i Maggie (Lauren Cohan), en seqüències d’acció. Angela Kang, showrunner de la sèrie, ja va assegurar al mateix mitjà que aquesta última temporada estarà plena de zombis, intriga i moltes localitzacions que no hem vist abans.Es desconeix quin final se li pot donar a la sèrie, però amb les imatges i els detalls de Kang, ja tenim algunes pistes sobre cap on pot anar la trama. La showrunner ha confirmat que Negan i Maggie tindran un paper molt important a la història, explorant la tensió que existeix entre ells, amb Maggie volent venjar Glenn. També s’ha especulat amb l’aparició del grup militar que es va emportar Rick... Veurem el retorn del protagonista amb el qual va començar la sèrie?El final de la producció principal no implica que també acabi l’univers de The Walking Dead. En el cas de Fear The Walking Dead, per exemple, no s’ha anunciat que la seva sisena temporada hagi de ser forçosament l’última. Un altre dels projectes amb aquests personatges és l’spin-off de Carol i Daryl, una de les parelles més estimades pels fans i que arribarà l’any 2023. Finalment, cal no oblidar la trilogia de pel·lícules sobre Rick Grimes en la qual està treballant Universal.