Noves cares a Hawkins

Actualitzada 11/06/2021 a les 07:25

Fa més temps de l’esperat que no hi ha nova dosi d’Stranger Things, però la producció original de Netflix ja ha assolit la velocitat de creuer per tornar al més aviat possible amb la quarta temporada. La següent tanda, que està en ple procés de producció, expandirà encara més l’ambició de la sèrie, i per això comptarà amb el suport de quatre nous personatges que ja estan a punt per revitalitzar l’elenc.Per alleujar una mica l’espera de cara al retorn de la sèrie, que encara no té una de data d’estrena concreta, Netflix ha presentat en societat el quartet de nouvinguts que miraran de deixar la seva petjada a Stranger Things: Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen i Grace van Dien, que donaran vida a Vickie, Patrick, la senyora Kelly i Chrissy, respectivament.Vickie és una fan absoluta de la banda protagonista que captarà l’atenció d’un dels seus ídols. Patrick és la gran estrella de bàsquet de Hawkins, amb una vida aparentment perfecta que fa un gir radical quan es veu implicat en una sèrie d’estranys esdeveniments. La senyora Kelly és una orientadora que intentarà ajudar els estudiants. I, finalment, Chrissy és l’animadora principal de l’institut de Hawkins, una popular adolescent amb un fosc secret.El rodatge del quart lliurament segueix en marxa i, si tot va bé, culminarà a l’agost.