Avui serà un dia excel·lent per a conèixer gent interessant. I no hi haurà res superficial pel que fa a aquestes trobades. Per contra, les converses que tinguis amb les persones que vas a conèixer t'arribaran fins al fons i et afectaran a un nivell emocional. Però no et deixis seduir només per idees! La realització d'aquestes també importa!