Retorn al Grishaverse

Actualitzada 09/06/2021 a les 06:47

ANTONIA THOMAS DEIXA 'THE GOOD DOCTOR'

The Good Doctor està en procés de canvi. El desenllaç de la tercera temporada ens va privar de la continuïtat d’un dels personatges més carismàtics de la sèrie, i un any després ens acomiadarem d’una altra protagonista original. Com avança Deadline, Antonia Thomas deixarà enrere el rol de Claire en el desenllaç del quart lliurament, que s’emet aquesta setmana a ABC. La marxa de Thomas respon a la seva inquietud per implicar-se en altres projectes, una cosa que sol ser incompatible amb una sèrie de network com The Good Doctor, que requereix una constància molt exigent. Tot i així, l’actriu britànica no descarta tornar en algun moment. “He tingut converses amb Freddie Highmore sobre tornar. En el meu cas, si tingués més temps al llarg de l’any per gravar la sèrie i fer altres coses que vull explorar faria les dues coses”, ha dit la intèrpret, que prefereix explorar “diferents oportunitats creatives”.

Netflix ha anunciat oficialment la renovació de Sombra y hueso per a una segona temporada que, novament, tornarà a estar formada per vuit episodis. La primera tanda de capítols, que va debutar a la plataforma el 23 d’abril, va adaptar el primer volum de la trilogia de Leigh Bardugo, encara que també incloïa alguns elements i personatges de Seis de Cuervos, una novel·la ambientada en el mateix univers.Excepte sorpreses, la segona temporada seguirà en la mateixa línia barrejant les diferents obres, encara que en aquesta ocasió agafarà com a base principal la novel·la Asedio y tormenta, el segon volum de la trilogia de l’autora israeliana. “Em sento honrat i emocionat de tornar al Grishaverse i continuar les històries d’aquests entranyables personatges”, ha afirmat Eric Heisserer, showrunner de la ficció.Heisserer ha explicat en més d’una ocasió que la seva idea original era que Sombra y hueso tingués tres temporades. “Tinc piles de material per a la segona temporada. No sé si alguna vegada veurà la llum. Tenim grans plans. Però anem pas a pas. Veurem si la primera temporada arriba com esperem que ho faci”, va dir fa uns mesos. I pel que sembla, la proposta ha tingut èxit.Segons el servei d’streaming, 55 milions de comptes a tot el món han vist la sèrie en les quatre setmanes posteriors a l’estrena. La producció s’ha situat en el Top-10 de sèries més vistes en 93 països a tot el món.