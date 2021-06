Mantingues disciplina en totes les àrees de la teva vida. Preocupa't per menjar àpats saludables i equilibrades. Assegura't de dormir prou. Tot i que et queixes de no tenir temps, sal i fes exercici. No esperis una emergència per posar-te en marxa. Tu i només tu controles com et sents. El teu estat de salut és essencial per al teu benestar, per no parlar de la teva vida!