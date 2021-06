Has d'haver sentit la pressió augmentar en l'última setmana. Intens, no? Tens un treball d'últim minut que acabar? Hi ha una cosa negativa o algun malentès en les teves relacions? Et satisfà la teva vida? Avui pots començar de nou, amb bones resolucions. Pensaves que havies treballat prou, però ¿endevina què? La tasca just acaba de començar! Hi ha la possibilitat que el teu cor s'agiti quan determinats plans comencin a fer-se realitat. Si tens el teu cor posat en algú que sembla impossible remot, o estàs esperant poder transformar i millorar una relació d'amor existent, el dia que tens per davant et permetrà avançar cap a aquesta meta, però no sense alguns contratemps. Prepara't per fer-li front a una crisi 'o en parella!